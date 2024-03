ITM Power: Das ist ein Ansatz!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat in den vergangenen Tagen ausschließlich auf die Marktbewegungen – auch anderer Konkurrenten – reagiert. Es gab keine neuen Nachrichten. Vor gut 14 Tagen hat Jefferies noch eine Kauf-Empfehlung abgegeben. Mehr war nicht zu sehen für die Briten – und so ist es nicht verwunderlich, dass die größeren Unternehmen wie Nel Asa und Plug Power hier die Richtung vorgegeben haben. Es geht nach Süden.

Umso interessanter und schöner für Investoren, dass die Aktie von ITM Power am Freitag gut 2,7 % gewann. Immerhin schafft es die Aktie aktuell, sich in einer guten Range zu positionieren und zu halten. Dies wären dann Kurse zwischen 0,60 und 0,70 Euro.

Die Range bleibt derzeit stabil

Solange es noch keine neuen Nachrichten gibt, ist die Range sehr stabil. Die Marktwerte liegen bei in etwa 400 Millionen Euro, der Umsatz wird immer noch auf gut 22 Millionen Euro geschätzt, für das laufende Jahr zumindest. ITM Power zeigt keine Neigung, in irgendeine andere Richtung zu wechseln. Zahlen stehen derzeit gleichfalls nicht mehr an.

