ITM Power erweitert Produktionsstätte um mehr als 50%. Man setzt auf Wachstum an einem Standort.

Schaut man sich den Kurs der ITM Power (ISIN: GB00B0130H42) -Aktie an, sieht man, dass seit einem Zwischenhoch – sofern man bei einem Kurs von 118 GBPence von Hoch sprechen will – der Kurs langsam wieder „in sich verfällt“. RWE Auftrag am 31.01. über 200 MW Elektrolyseur-Leistung brachte Aufmerksamkeit.

Und damit auch die Aktie wieder über 1,00 GBP. „Der“ Kapitalmarkt schien wieder Vertrauen in das arg von Personalquerelen und technischen Problemen gebeutelte Unternehmen zu fassen. Jetzt fehlen – wie seinerzeit auch bei Nel immer wieder diskutiert, weitere Aufträge, die die positive Grundstimmung bestätigen könnten. Und die Halbjahresergebnisse veröffentlicht am 31.01.2023 zum 31.Oktober 2022 zeigten die Fehler der Vergangenheit auf – homöopathischer Umsatz von 2 Mio GBP, bereingte EBITDA-Verluste von 54,1 Mio GBP – bei einem beruhigendem Kassenbestand von immerhin 317,7 Mio GBP. Es würde wohl reichen bis 2024, wenn man meint, die Probleme in den Griff bekommen zu haben.

ITM Power Aktie aktuell bei 85,82 Pence – daran wird auch die heutige Meldung wohl wenig ändern können.

Auch wenn die Meldung zumindest als ein weiterer Beleg für die langsame Überwindung der technologischen Probleme und damit verbundenen Auftragsverzögerungen und schwachen Produktionszahlen gesehen werden kann. Dazu zeigt sie auch, wie geerdet das neue Management vorgeht: Nicht mehr ein – mittlerweile mit hohen Kosten vielleicht für immer „on hold“ gesetzter – Neubau einer Gigafactory für zukünftig erwartete hohe Auftragseingänge, wie noch vom Vorgänger CEO geplant und auf den Weg gebracht, sondern die Anmietung neuer Flächen neben der bereits bestehenden Produktionsstätte im Bessemer Park ist der Weg stiegnede Nachfrage zu befriedigen.

ITM Power Bodenständig? Nicht mehr schlagzeilenträchtig, dafür aber finanzierbar und überschaubar?

So könnte man die aktuelle Meldung zumindest deuten: Nach der Ankündigung von ITM Power vom 14. März 2023 über die geplante Erhöhung der Stromversorgung in Bessemer Park um 300 % auf 30 Megavoltampere (MVA) bis Ende 2024, war die heute kommunizierte Entscheidung zu erwarten. ITM Power wird den Standort im Bessemer Park, Sheffield, erheblich zu erweitern , und unterzeichnete einen Vertrag über die Anmietung weiterer Fabrik- und Büroflächen.

Wachstum mit Augenmass

Eine Schlüsselkomponente des 12-monatigen Prioritätenplans des neuen CEO’s und seines Teams, der im Januar festgelegt wurde, war die Beseitigung von Engpässen bei Herstellung, Prüfung und Produktvalidierung. Die Erweiterung soll es uns ermöglichen, ein F&E- und Produktvalidierungszentrum zu schaffen, das wissenschaftliche Labors und Testeinrichtungen für zukünftige Technologieentwicklungen umfassen soll. Und damit sollen die vorhandenen Flächen im Bessemer Park effektiver für eine höhere Produktionsmenge genutzt werden können. Die zusätzliche Stromversorgung soll in die neue Einrichtung eingespeist werden.

Geht auch um Konzentration und Reibungsverluste,die durch einen zentralen Standort entfallen sollen.

ITM-Mitarbeiter arbeiten heute an verschiedenen Standorten in Sheffield, und das Management beabsichtigt, die gesamte Belegschaft und den Geschäftsbetrieb in Bessemer Park zu konsolidieren, sowohl in der bestehenden Betriebsfläche, als auch in der heute angekündigten zusätzlichen Fläche. Und dass man hier keine Zwischenlösung plant, sondern langfristig zeigt die anfängliche Mietdauer von 15 Jahren über mehr als 83.000 Quadratfuß (rund 7.710 Quadratmeter). Wobei der Ausbau der Labore und Validierungsbereiche gegen Ende 2023 beginnen soll, um die Einrichtung Anfang 2024 zu beziehen.

CEO Dennis Schulz sieht sich auf gutem Weg der Planerreichung des ITM Power „Rettungsplans“ oder wie es heisst „12-Monatsplans“, vorgestellt im Januar dieses Jahres.

Anlässlich der Flächenanmietung sagte Dennis Schulz „We are well on track on delivering against our 12-month plan laid out in January. One of our priorities was the need for ITM to strengthen product validation and to debottleneck factory space and product testing. Today’s announcement is not only a critically important step on our journey to scale up manufacturing, but it will also enable the focussed development of future technologies.“ Und zur Erinnerung, wo ITM Power derzeit steht, nochmals die Selbsterkenntnis des neuen Managements, dass beim Aufräumen offensichtlich so viele Fortschritte gemacht hat, dass man jetzt wieder an Wachstum und Ausbau der Kapazitäten denken kann:

„ We raised capital to pursue an aggressive expansion strategy – In doing so we underestimated the competencies and capabilities required to transition from an R&D

company to a volume manufacturer of an industrial product“

so in der ITM Power „presentation interim results“, 31.01.2023, erläutert. Auf diesem schweren Weg konnte ITM Power offensichtlich Fortschritte erreichen. Die technischen Probleme, deren Garantieleistungen bereits letztes Jahr neue Aufträge beinahe „verboten“ und die Auslieferungen verzögerten, sind wohl gelöst. Anders kann ein Firmentweet vom 1. März nicht gedeutet werden: „Our CEO @DS_DennisSchulz said:

„This validation is an encouraging sign we are progressing in the right direction….

Worum geht’s? Für den Linde-Kunden Infineon konnte der – bisher grösste – Elektrolyseur aus ITM Produktion erfolgreich getestet werden und ist somit lieferbar. „Another successful Factory Acceptance Test (FAT)! Today, our customer @Lindeplc witness tested & verified FAT. Once shipped, this electrolyser, our 3MEP20 Plug & Play Container, will produce the first green hydrogen to be used in@Infineon’s semiconductor manufacturing process.“ Geht also langsam voran. Wichtig ist, dass durch die Auslieferung dieses 2 MW Elektrolyseurs die Argumentation der Linde-Verkaufsteams ein stück einfacher werden, um weitere Aufträge zu akquirieren und den Auftragsstau abzuarbeiten – bei in diesem Jahr um 30% zu reduzierenden Personalkosten ( Minus 9 Mio GBP auf 21 Mio GBP p.a.)

ITM Power Aktie hat mehrere Trümpfe – neben knapp 320 Mio GBP Cash. Linde als starken „Verkäufer“ und „Ingenieurdienstleiter“ mit Grossprojekterfahrung. ( Jetzt) Klare Fokussierung auf Core-Produkte, „Nebenarme“ wurden geschlossen, gestoppt und gestrichen.

ITM Power profitiert weiterhin von einer starken Bilanz mit aktuellen Barmitteln von knapp 320 Mio GBP. Und man konzentriert sich verstärkt auf operatives Cash- und Kostenmanagement – wie zuletzt die verschobenen oder für immer aufgegebenen Investitionspläne für eine brandneue Gigafactory zeigten. Erstmal hat man erkannt, dass man den bestehenden Standort ausbauen und „zum funktionieren“ bringen muss, wenn man die grossindustrielle Serienfertigung erreichen will. Und so spart man an allen Ecken und Enden – Grossmannssucht scheint vorbei – einzige Chance zu Überleben und vielleicht doch noch die ehrgeizigen Ziele zu erreichen. So spart man allein durch die eigentlich schon fest vereinbarte Gigafactory in Sheffield Gesamtkosten voraussichtlich in der Größenordnung von 50 bis 55 Mio GBP. Zusätzlich zu den Grundstückskosten in Höhe von 13,4 Mio GBP, die möglicherweise trotzdem fällig werden, da man schon im Frühjahr2022 den Landkauf vereinbart hatte.

Linde, Überwinden der technischen Probleme, Kostenreduktion, Fokussierung auf Core-Produkte,Fortschritte bei den technischen Problemen und jetzt eine Expansion mit Augenmass – könnte vielleicht doch noch was aus ITM Power werden. Sollte es gelingen, in den anstehenden Vergaberunden für die „grösseren Elektrolyseur-Aufträge“ zu punkten, dann wäre trotz extremer Anlaufprobleme noch etwas möglich. Hierbei ist die Partnerschaft mit Linde bestimmt das schwerste Pfund – und der Linde-Hintergrund des neuen CEO schadet hierbei bestimmt nicht…

Aber ITM Power ist derzeit „ganz unten“. Und in der schnelllebigen Wasserstoffwelt kann man sich nicht mehr viele Fehler leisten. Also eine – hochriskante Wette auf eine bodenständigere Strategie. Denn der neue CEO – mit Linde Stallgeruch -verzichtete auf einige jetzt grössenwahnsinnig erscheinende Ideen der vergangenen Jahre.



