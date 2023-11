ITM Power: Zeit für den Abschied!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Börsen verabschieden sich aktuell von den Wasserstoff-Werten. Die Aktie von ITM Power folgt dem schlechten Beispiel von Nel Asa und Plug Power. Am Freitag ging es um -4,3 % in den ersten Handelsstunden nach unten. Damit ist der Wert der Aktie derzeit auf einem der niedrigsten Kurse des laufenden Jahrzehnts. Die Aktie selbst hat nur noch einen Marktwert in Höhe von insgesamt 437 Millionen Euro.

Damit ist ITM Power zu einem Penny Stock geworden. Sowohl die Höhe des Kurses selbst wie auch die Marktkapitalisierung zeigen eine enorme Schwäche im Kurs an. Der Titel hat zwar selbst aktuell keine neuen Nachrichten. Die schlechte Stimmung aber trifft ITM nicht zufällig.

Auch ITM Power verdient kein Geld

Tatsächlich verdient auch ITM Power kein Geld. Das britische Unternehmen hat im laufenden Jahr eine Umsatzerwartung in Höhe von...