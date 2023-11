ITM Power: Wieder hinten dabei!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Wenn es um Verlierer-Listen geht, dann ist oft genug ITM Power dabei. So kommen auch am Mittwoch Short-Investoren auf ihre Kosten. Bis zum Mittag ging es für die Briten um gute -1,2 % abwärts. Das passt in die Reihe der vorhergehenden Tage. In den vergangenen fünf Tagen hatte ITM Power ungefähr -10 % verloren. Am Dienstag ging es für den Wert um -2,7 % abwärts. Da es keine neuen Informationen aus dem Unternehmen selbst gibt, steht zu vermuten, dass der Markt einfach so den Daumen senkt. Der Trend ist negativ.

Nur sehen das nicht alle so: Analysten sind nach den vorliegenden Daten von Marketscreener noch durchaus optimistisch. Der Kampf zweier Sichtweisen.

ITM Power: Doch noch unterbewertet?

Ohne neue Nachrichten oder Informationen fällt eine Bewertung nicht leicht. Dennoch: Das Unternehmen ist nach Analysten im Mittel...