ITM Power: Wie viel noch?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hinterlässt derzeit einige Fragen. Am Freitag konnte die Aktie gut 2,7 % gewinnen. Dabei wurden indes sehr wenige Papiere gehandelt. Ein Beispiel: In München wurden an der Börse gut 7.000 Titel verschoben, während es Tage zuvor noch 31.000 waren. Das Interesse an dem Titel ist spürbar und ersichtlich gesunken. Das ist wohl auch der Situation geschuldet.

Es geht nicht mehr voran

Nach den Halbjahreszahlen, die vor Wochen verkündet worden sind, geht es für die und mit der Aktie nicht mehr voran. Die Notierungen bleiben bei gut 0,60 Euro stehen. Immerhin, denn auch die Aussichten haben sich kaum gebessert. Bei 22 Millionen Euro Umsatz stehen für dieses Jahr lt. Erwartungen gut 50 Millionen Euro Verlust an. Daher ist nicht viel Bewegung zu sehen. Analysten teilen diese Auffassung nicht. Es stünden ganz andere Dinge an!

