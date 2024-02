ITM Power: Die Wette!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Schon wieder eine große Bewegung bei und mit ITM Power. Die Notierungen sind am Dienstag um mächtige -11 % nach unten gerutscht. Was für eine Pleite, mögen sich manche Investoren denken, die auf den Wert gesetzt haben. Denn die Gewinne der vergangenen Tage sind damit erneut zu Staub zerfallen. Wie so oft: ITM Power schafft es schlicht nicht, sich nachhaltig im grünen Bereich an den Aktienmärkten zu etablieren., Am Dienstag gab es ebenso wenig wie am Montag aus dem Unternehmen selbst heraus einen Anlass, eine Abwärtsfahrt einzuleiten. Dennoch sind die Börsen hier klar eingeknickt. Das wirft Fragen nach dem weiter gehenden Kursverlauf auf.

ITM Power: Doch viel zu schwach?

Klar ist, dass die vorhergehenden Kursgewinne der vergangenen fünf Tage von gut 41 % auf den Halbjahreszahlen fußten. Die fielen – in dieser Branche nicht eben gewöhnlich – recht gut aus, da die Erwartungen voll getroffen worden sind. Sowohl beim Umsatz wie auch bei den Nettogewinnen sieht es für ITM Power zumindest exakt so aus, wie es der Konzern selbst auch schon Wochen vorher bemerkt hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Zahlen “gut” wären.

Denn das Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr würde, wenn die Zahlen auch im 2. Halbjahr noch stimmen, keinesfalls gut ausfallen. In Euro bewertet würde der Umsatz auf knapp 22 Millionen Euro steigen. Das ist ein erheblicher Gewinn, führt jedoch nicht zu einem bilanziell besseren Profil. Der Verlust wird derzeit an den Märkten auf ungefähr gut 56 Millionen Euro taxiert. Immerhin stieg die Erwartung etwas. Bis dato galt es als Konsens, der Konzern würde gut 60 Millionen Euro verlieren.

Dennoch: Verlust bleibt am Ende Verlust. Analysten lassen sich davon nicht abhalten. Die gehen lt. Marketscreener noch immer von einem möglichen Kursgewinn um satte 52 % aus – auch an solchen Tagen!

