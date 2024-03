ITM Power: Welche Hoffnung?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Geht es nach Beobachtern, wird auch ITM Power derzeit noch zum Hoffnungsträger werden können. Die Briten aber haben im Wasserstoff-Bereich aktuell nicht mehr viele neue oder gute Nachrichten an den Markt bringen können. Die Quittung: In den vergangenen fünf Tagen ging es am Ende bergab. Auf der anderen Seite gewann der Titel immerhin am Freitag noch einmal gut 1,5 %. Die Notierungen sind und bleiben derzeit im Abwärtstrend, da steht indes unter dem Strich.

ITM Power: Nur die Analysten sind sehr gut auf die Aktie zu sprechen

Vor allem nach den jüngsten Zahlen sind gegenwärtig aber vor allem die Analysten sehr gut auf ITM Power zu sprechen. Die Briten würden nach deren Auffassung ein Plus in Höhe von 73 % schaffen können. Jedenfalls zeigt dies das aktuelle Kursziel an, das im Durchschnitt erhoben worden ist. Der Titel wird vor allem für die Halbjahreszahlen zuletzt gelobt worden sein.

Immerhin war es dabei gelungen, Enttäuschungen an den Börsen zu vermeiden. Die Notierungen sind dennoch von den Verlusten im operativen Geschäft geplagt: Die liegen bei ca. 50 Millionen Euro.

