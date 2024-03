ITM Power: Der Weg von Plug Power

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Am Tag, als Plug Power mit seinen Zahlen enttäuscht hat, gab auch ITM Power weiter nach. Die Briten haben einen Verlust von -2,3 % hinnehmen müssen. Die Aktie ist und bleibt auf dem Weg nach unten und hat damit die Markierungen auf nur noch ca. 0,62 Euro nach unten getrieben. Die Kurse sind insgesamt als Marktwert auch nur noch ca. 389 Millionen Euro wert. Damit hat die Aktie zwei wichtige Kriterien auf dem Weg nach unten erreicht.

Der Penny Stock ITM

ITM hat damit die Schallmauer von 500 Millionen Euro Marktkapitalisierung hinter sich gelassen, was an sich bereits ein Signal für Value-Investoren ist. Die Finger sollten besser von diesem Unternehmen bleiben, heißt es in der Regel bei der Betrachtung solcher Zahlen.

ITM Power hat zudem aus der Sicht von Analysten und Investoren einen gravierenden Makel, weil die Aktie so deutlich unter der Grenze von 1 Euro notiert. Damit sind die Kurse derzeit nicht mehr auf den Weg nach oben zu bringen, wenn es um echte Investoren und nicht um Spekulanten geht. Denn bei Kursen unterhalb der 1-Euro-Grenze vermuten Analysten, Investoren würden der Aktie fern bleiben.

Wirtschaftlich gibt es derzeit keine neuen, gravierenden Nachrichten.

