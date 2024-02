ITM Power: Was jetzt folgt!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Erholung bei ITM Power. Die Briten konnten am Mittwoch in den ersten Handelsstunden einen Aufschlag von etwa 0,4 % verbuchen. Der Titel hat in den vergangenen fünf Handelstagen immerhin sogar ein Plus von über 30 % verbuchen können. Grund war und bleibt die Präsentation der Halbjahreszahlen. Die galten und gelten als gut, weil die Erwartungen der Analysten erfüllt worden. Das ist in dieser Branche aktuell eine Ausnahme.

ITM Power: Nun wird es wichtig

Das reicht mittelfristig indes nicht. Der Umsatz im 2. Halbjahr muss die Erwartungen erfüllen. Analysten sind immer noch der Meinung, dass dies passiere – der Kurs wird auf ein Potenzial von derzeit +57 % taxiert. Damit könnte die Aktie am Ende mehr als 1 Euro schaffen – dafür ist indes noch einiges zu tun. Die Aktie hat derzeit einen guten Lauf – den gilt es indes zu beobachten.

