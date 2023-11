ITM Power: Was ist denn da los?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat fast eine kleine Sensation geschafft. Die Briten konnten am Freitag ein kleines Plus über die ersten Handelsstunden verteidigen. Damit hätten wohl die wenigsten Beobachter gerechnet. Denn an sich ist ITM Power in den vergangenen Tagen sehr schwach gewesen, konnte aber schon am Donnerstag mit dem Plus von fast 1 % glänzen. Sollte die Stimmung insgesamt nach oben drehen? Die Wahrscheinlichkeit dafür gilt angesichts der Fakten heute noch als recht gering. Die Betrachtungen sind jedoch durchaus unterschiedlich.

ITM Power: Wer hat hier Recht?

Wirtschaftliche Fakten haben sicherlich den Anspruch, die ersten wichtigen Indikatoren zu sein. Diese Aussichten sind und bleiben trübe. Es gibt keine neuen Informationen, also müssen die Rahmendaten herhalten.

ITM Power ist noch immer wirtschaftlich sehr schwach unterwegs. Die...