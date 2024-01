ITM Power: Was für ein unfassbarer Tag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power aus Großbritannien hat einen geradezu unfassbaren Tag an den Börsen hinter sich. Die Briten haben bis kurz vor Toresschluss ein Plus von gut 25 % geschafft. Das ist nach einem vorhergehenden langfristigen Stillstand an den Börsen, zusätzlich im Abwärtstrend, eine Sensation. Die Briten haben von ihren Zahlen profitiert, die sie zum 1. Halbjahr benannt haben. Die Analyse wird zeigen, ob die Kurse in den kommenden Tagen auf dem neuen Niveau bleiben können.

ITM Power: Gibt es noch Luft?

Die große Frage lautet, ob es noch Luft nach oben gibt. Denn ITM Power hat dabei aktuell einen so starken Tagesgewinn gehabt, dass dies Zweifel lässt. ITM Power hat am Ende bekannt gegeben, dass sich gegenüber den Schätzungen so gut wie nichts geändert hat. Nicht mehr und nicht weniger – denn ITM Power wird keinen Gewinn erwirtschaften.

Die Zahlen im Einzelnen:

Das Unternehmen wird demnach durch zusätzliche Umsätze profitiert haben. Wirklich? Die Umsätze sollen sich auf 8,9 Millionen Pfund gesteigert haben. Im Vorjahr waren es für denselben Zeitraum nur 2,0 Millionen Pfund. Aber: Die Analysten gingen für das laufende Jahr davon aus, der Konzern könnte in etwa 19 Millionen Pfund erwirtschaften. Da sind knapp 9 Millionen in einem Halbjahr nicht verwunderlich.

Der Gewinn bleibt aus. Der EBITDA-Verlust wird auf -21 Millionen Pfund eingestellt. Die ITM Power hat im Vorjahr ein EBITDA-Ergebnis von ca. -54,1 Millionen Pfund erwirtschaftet. Was heißt das? Wie fast erwartet hat sich der Verlust mehr als halbiert. Das ist gut und erfreulich – aber eben ziemlich exakt das, was der Markt über einen längeren Zeitraum auch angenommen hat.

Die wahre Botschaft der Zahlen lautet anders: Der Markt hat sich zumindest nicht geirrt. Das ist im Bereich der Wasserstoff-Aktien schon fast ein kleines eigenes Wunder. Dafür feiert der Markt sich selbst. Wird aber der Gewinn von 25 % halten?

