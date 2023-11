ITM Power: Was für ein Kursziel!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power ist am Mittwoch wieder deutlich gestiegen. Es ging um mehr als 1,6 % nach oben. Dennoch: Die Aktie ist in schwacher Verfassung. Der Titel hat in den vergangenen fünf Tagen “nur” -0,8 % verloren. Dennoch stellt sich die Zukunft für das Wasserstoff-Segment derzeit nicht rosig dar. Anders sehen die Analysten, die sich mit Kursprognosen beschäftigen, diesen Fall. Die Aktie ist demnach kräftig unterbewertet. Dies gilt es zu untersuchen.

ITM Power: Die Analysten sind zuversichtlicher als der Markt

Die Analysten sehen den Titel derzeit deutlich höher. Der Wert könnte einen Kursaufschlag von 94 % schaffen, so die gängigen Kursprognosen lt. Marketscreener. Dies ist zudem nur der mittlere Prognosekurs. Damit könnte die Aktie in Euro gerechnet auf ca. 1,40 Euro steigen. Nur:

Die Analysten sind nicht die einzigen Akteure am...