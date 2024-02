ITM Power: Wahnsinnige Gewinne!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power wird wie nun auch Plug Power und Nel Asa aus Norwegen immer stärker. Die Briten haben am Freitag in den ersten Handelsstunden ein Plus von mehr als 12 % für sich in Anspruch nehmen können., Es gibt keine sehr spannenden neuen Nachrichten. Es scheint zu reichen, dass zunächst Plug Power mit einem Darlehen des US-Energieministeriums und dann auch ITM Power mit den Halbjahreszahlen die Stimmung angehoben haben. Nel Asa gewann am Freitag in den ersten Stunden über 10 %, ITM Power nun wie beschrieben mehr als 12 %.

Die Stimmung hat sich gedreht

Die Stimmung dieser Märkte hat sich offenbar sogar massiv gedreht. Der Titel hat dabei in den zurückliegenden Tagen einen Gewinn von über 30 % für sich verbuchen können. Die Analysten sind ohnehin noch zuversichtlich. Demnach seien Kursgewinne von jetzt noch über 60 % möglich!

