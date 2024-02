ITM Power: Wahnsinn nach dem Wahnsinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat eine ungewöhnliche Phase hinter sich, jedenfalls kurzfristig. Die Aktie konnte am Donnerstag zwar “nur” 0,06 % gewinnen. Am Abend kurz vor Toresschluss – je nach Börse – ging es teils sogar noch abwärts. Dennoch ist die Aktie über den Zeitraum von fünf Tagen mit dem Plus von 16,8 % weit vorne. Die Notierungen sind am Markt mittlerweile mehr als 430 Millionen Euro wert. Das ist enorm, denn ITM Power war zuletzt an den Börsen deutlich weniger als 400 Millionen Euro an Marktkapitalisierung wert.

Wie kann es nun weiter gehen? Der Markt hatte den Umstand belohnt, dass ITM Power Halbjahreszahlen bekannt gegeben hat. Die fielen in einem bestimmten, aber auch sehr engen Sinn “ordentlich” aus. Denn: ITM Power hat die Börsen und deren Erwartungen zumindest nicht enttäuscht.

ITM Power: Die Analysten sehen ganz andere Kursziele

Analysten sehen vor dem Hintergrund ganz andere Kursziele als das, was der Markt derzeit mit der Aktie macht. Geht es nach den Analysten, hat die Aktie noch ein Potenzial von 68 %. Das ist jedenfalls die mittlere Kursschätzung für die Aktie von ITM Power. Der Titel kann auf diese Weise eine Marktkapitalisierung in Höhe von etwa 700 Millionen Euro avisieren. Die Frage wird sein, ob ITM Power so viel Geld wert ist.

Dafür reicht ein Blick in das genannte Halbjahresergebnis. Die Umsätze sind mit 8,9 Millionen Euro in etwa genau so hoch ausgefallen, wie der Markt es zuvor angenommen hat. Es gibt demnach keine neue oder bessere Hoffnung, aber auch keine Kritik. Weiterhin wird ITM Power im laufenden Geschäftsjahr insgesamt ein Minus produzieren. Dieses sollte bei ungefähr -49 Millionen Euro liegen. Bei einem erwarteten Umsatz von vielleicht 21,5 Millionen Euro ist das ein gigantischer Fehlbetrag. Die Analysten würden offenbar dennoch ca. 700 Millionen Euro dafür zahlen!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 01.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...