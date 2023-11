ITM Power: Vorsicht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat auch am Montag in den ersten Handelsstunden wieder für negative Schlagzeilen gesorgt. Der Titel gab immerhin etwas ab und scheint sich aus der Umklammerung der Branche nicht lösen zu können. Die Wasserstoff-Branche hat aktuell noch immer einen massiven Schaden erlitten, weil das US-Unternehmen Plug Power bei seinen Quartalszahlen erheblich enttäuscht hat. Das Vertrauen in die Branche scheint zerstört, vorläufig jedenfalls.

ITM Power ist ohnehin sehr schwach, hat aber mangels eigener Meldungen auch dem Vertrauensverlust wenig entgegenzubringen.

Analysten dürften sich irren: ITM Power

Dabei dürften sich auch die Analysten irren. Gegenwärtig hat ITM Power noch etwas Kredit. Die Analysten lt. Marketscreener sehen einen möglichen Gewinnsprung um 117 %. Das dürfte sowohl angesichts der Stimmung wie auch bei...