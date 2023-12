ITM Power: Unglaubliche Gewinne

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Auch für ITM Power geht es am Montag massiv nach oben. Die Briten sattelten immerhin im ersten Anlauf über 10 % auf. Dies entspricht einem Anstieg um ca. 6 Cent, ist also in Summe noch

Auch für ITM Power geht es am Montag massiv nach oben. Die Briten sattelten immerhin im ersten Anlauf über 10 % auf. Dies entspricht einem Anstieg um ca. 6 Cent, ist also in Summe noch

[...] Hier weiterlesen