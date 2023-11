ITM Power: Unfassbare Entwicklung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Schlimm, was Investoren von ITM Power nun wieder erleben. Am Mittwoch ging es für den Titel der Briten um deutliche – 6 % abwärts, jedenfalls bis zu den Mittagsglocken. Der Titel konnte damit seine jüngste Aufwärtsentwicklung auf sehr schwachem Niveau nicht mehr bestätigen. Es sieht so aus, als halte nichts die Aktie auf: Der schwächste Kurs aller Zeiten zieht magisch am Kurs.

ITM Power: Deutlich schwächer als Nel Asa und Plug Power!

Das britische Unternehmen zeigt sich damit deutlich schwächer als die Norweger von Nel Asa oder als die US-Amerikaner von Plug Power. Es geht aktuell deutlich schneller abwärts, wenngleich die Zahlen an den Börsen dies nicht direkt vermitteln. Denn: ITM Power hat die Marke von 450 Millionen Euro Marktkapitalisierung erreicht. Das entspricht einem deutlichen Abwärtstrend, der zudem im Penny...