ITM Power: Unfassbar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Unfassbar, welchen Kurssprung ITM Power am Montag zum Auftakt der neuen Handelswoche hingelegt hat. Die Notierungen gingen mit dem Plus von 4,8 % gleich durch die Decke. Das gilt es einzuordnen.

ITM Power: Einfach so!

ITM Power hat als Unternehmen keine neue Nachricht am Markt platziert. Das bedeutet auch, dass die Kursgewinne nicht auf neuen Impulsen wirtschaftlicher Natur basieren. Auch hat die Branche keine besonderen neuen Rahmenbedingungen verbuchen können, die jetzt helfen würden. Vielmehr ist der Kurssprung aus dem Markt selbst gekommen.

Auch die Konkurrenz von Nel Asa und Plug Power punktete in den ersten Stunden am Montag nicht – also konzentriert sich das Geschehen tatsächlich auf ITM Power.

Der einzige Makel: Die Kurse sind so niedrig, dass der Kurssprung nicht ins Gewicht fällt. Die Aktie gewann 2-3 Cent und...