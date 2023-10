ITM Power: Unfassbar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat eine immense Talfahrt hinter sich. Auch in der vergangenen Woche ging es für den Titel um mehr als -8 % abwärts. Die Notierungen sind damit auf den Kurs von 0,80 Euro abgestürzt. Auch wenn am Montagvormittag ein kleiner Gewinn dazukam: Dies ist ein neuerlicher Beleg dafür, dass die Kurse in einem massiven Abwärtstrend sind. Die Kurse sind sogar unter dem Bereich von 1 Euro und gelten damit formal sowie auch technisch als Penny Stock. Damit sind die Kurse angreifbarer gegen Spekulanten, die bei niedrigen Kursen auf eine einfache Manipulation mit wenig Aufwand denken.

ITM Power: Das ist klar!

Der Weg nach unten ist nach dem Chartbild schon lange klar. Die Notierungen sind dabei nicht nur unter die Marke von 1 Euro gerutscht. Sie sind auch stets langsam in Richtung von 0,90 und dann 0,80 Euro gefallen. Das...