ITM Power: Und jetzt wird es ernst!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power versuchte in den vergangenen Tagen durchaus, sich zu erholen. Dies gelang nicht. Denn am Mittwoch verlor die Aktie erneut -3 %. Nun wird es ernst. Denn es gibt immerhin ein Gegenprogramm des Unternehmens aus Großbritannien. Wie weit dieses Gegenprogramm trägt, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen erweisen.

ITM Power: Ab in die USA

Die große Nachricht dieser Tage betrifft den Markt in den USA. Joe Biden als Präsident hatte den sogenannten “Inflation Reduction Act” erlassen. Darin wird das Land formal vor den Folgen einer Inflationierung und einer Abhängigkeit von anderen Ländern (denken wir etwa an China und Co.) geschützt. Tatsächlich aber wird auch die Energiewende eingeleitet und durch Subventionen und Steuererleichterungen für Unternehmen mit Sitz in den USA aus dieser Branche oder als Kunden dieser...