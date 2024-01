ITM Power: Übersehen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power ist an den Börsen am Donnerstag um massive -7% nach unten gekracht. Der Titel ist allerdings ohnehin so niedrig bewertet, dass das kaum noch ins Gewicht fällt. Der Kurs ist aktuell bei 0,55 Euro bewertet. Die Aktie erreichte somit derzeit einen Marktwert von rund 350 Millionen Euro. Das ist nicht viel – oder doch?

ITM Power: Kann es weiter gehen?

Die Frage dürfte sein, ob und wie weit es weiter nach unten gehen kann. Der Titel hat aktuell einen massiven Einbruch erlitten, befindet sich aber seit Jahren (!) in der Abwärtsfahrt. Daran ändert auch solch ein Donnerstag nichts. Denn ITM Power hat sowohl 2023 verloren als auch 2024 ein hohes Minus vor sich. Die Schätzungen liegen bei einem Nettoverlust von gut -61 Millionen Euro. Die Aktienschätzung ist indes deutlich positiver!

