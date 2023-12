ITM Power: Überraschende Wende

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Freitag und auch schon an den beiden Tagen zuvor eine fast schon überraschende Wende hingelegt. Immerhin ist der Wert um ca. 2,7 % am Freitag geklettert, nachdem es schon am Donnerstag um gut 8 % aufwärts gegangen ist. Die Notierungen sind damit indes noch immer nicht in Form.