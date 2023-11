ITM Power: Das Trauerspiel!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Ein Trauerspiel entwickelt sich um ITM Power. Die Briten haben auch am Dienstag erneut verloren. -0,8 % stehen in den ersten Handelsstunden auf den Tafeln. Damit ist die Aktie weit davon entfernt, sich wie erhofft rasch wieder zu erholen. Die Notierungen sind in den vergangenen fünf Tagen insgesamt um fast 4 % geklettert. Gut ist die Sicht auf die Dinge dennoch nicht.

ITM Power: Da fehlt etwas

Derzeit fehlt der Aktie ein kräftiger Impuls. Die Notierungen sind im klaren Abwärtstrend. Die Charttechnik weiß, dass Kurse von weniger als 1 Euro Spekulanten einladen, die mit wenig Geld den Kurs bewegen können.

Das Bild ist auch wegen der Marktkapitalisierung gestört. Die liegt bei nur 455 Millionen Euro. Dies ist für institutionelle Investoren oft genug ein Hemmnis, um zu investieren. Erst ab 500 Millionen Euro, besser bei 1 Mrd....