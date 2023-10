ITM Power: Starke Bewegung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat sich an den Aktienmärkten nun wieder aufwärts bewegt. Am Freitag ging es um mehr als 1 % aufwärts. Das ist aus Sicht der Analysten eine nicht so auffallende Bewegung – aber immerhin. Denn ITM Power muss sich in schwierigem Gelände bewähren. Der Titel lebt sicherlich nicht davon, dass die Aktie eine hohe wirtschaftliche Bedeutung im Rücken hat. Der Marktwert liegt bei knapp 450 Millionen Euro. Der Verlust im laufenden Jahr wird ungefähr -62 Millionen Euro betragen. Die Notierungen werden im kommenden Jahr sicherlich keine besseren Rahmenbedingungen vorfinden.