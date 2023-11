ITM Power: Stärker als Nel Asa?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Mittwoch eine stärkere Kursentwicklung erlebt als das norwegische Pendant von Nel Asa. Dennoch hat sich die Aktie in den vergangenen Tagen nicht gut entwickelt. Der Kurs ist in den zurückliegenden fünf Tagen um -9,5 % gefallen. Die Aktie hat seit 1. Januar sogar über -38,7 % eingebüßt. Damit ist ITM Power zudem schon lange unter die Penny Stocks gegangen. Zu guter Letzt: Die Zahlen aus der Bilanz sind wenig verheißungsvoll. Es gibt fast nur eine logische Richtung.

ITM Power: Das wird geschehen!

Der Kurs ist mit weniger als 400 Millionen Euro auch weiterhin allein in der Marktkapitalisierung ein klarer Penny Stock und somit für Spekulationen anfällig. Dies kann sich auch im Aktienkurs weiter niederschlagen. Es wäre nicht überraschend, wenn in diesen Tagen – schon deshalb – das neue Jahrzehnt-Tief erreicht...