ITM Power: So ein Trend!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power musste am Freitag einen Abwärtslauf in Höhe von -3,1 % hinnehmen. In den beiden Tagen davor, am Mittwoch und am Donnerstag, ist der Titel um -4 und -1,4 % nach unten gezogen. Dies passt in das große Bild. Wer jetzt investiert, muss zahlreiche Risiken hinnehmen. Denn ITM Power befindet sich in einem sehr kräftigen Abwärtstrend. Den gilt es nun zu überwinden, wenn die Kursziele der Analysten überhaupt im Ansatz realistisch sein sollten. Die behaupten, der ITM Power-Kurs könne kräftig klettern.

ITM Power ist dabei in den vergangenen fünf Tagen bereits um mehr als -10,8 % nach unten gerauscht. Der Titel ist insgesamt im laufenden Jahr um -33 % gestürzt. Die Kurse sind dabei sogar unter die Marke von 1 Euro gerutscht und seit einigen Wochen ein klassischer Penny Stock. Das erschwert das Comeback.

ITM Power: Analysten...