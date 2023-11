ITM Power: Sippenhaft!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power aus Großbritannien bleibt an den Aktienmärkten in einem mitleiderregenden Zustand. Die Briten haben am Freitag noch einmal einen kleinen Abschlag hinnehmen müssen: Es ging um -0,5 % abwärts. Die Notierungen sind dabei nun inzwischen innerhalb eines Monats – ein weiteres Mal – um annähernd -15 % nach unten gerutscht. Das ist kein Zufall, sagen Analysten. Noch vor wenigen Tagen hieß es in einem Beitrag oder in einer Analyse: Es gäbe eine Art von “Sippenhaft”. Die US-Amerikaner von Plug Power haben das Unternehmen ITM Power und auch die Norweger von Nel Asa gleichsam mit nach unten gezogen.

Nel Asa und ITM Power haben nicht so katastrophale Zahlen vorgelegt wie Plug Power, sind aber gleichwohl als Pennystocks unter die Räder gekommen – noch schlimmer als zuvor ohnehin. Dies kann eine der Erklärungen für die schwachen...