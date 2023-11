ITM Power: Sie geben nicht auf!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power war bei zahlreichen Beobachtern und auch Analysten (der Charttechnik) schon abgeschrieben. Die Käufer aber geben derzeit noch nicht auf. Am Donnerstag gewann die arg gebeutelte Aktie noch einmal fast 3 % dazu. Das darf durchaus als Statement gelten. Die Aktie wird noch ihre Anhänger haben. Nur bleibt aktuell offen, wie weit die Erholung diesmal trägt. Die Experten, die Prognosen abgeben, haben sich bis dato noch nicht in ihren Einschätzungen korrigiert. Vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen.

ITM Power: Erhebliche Kursziele

Der Anstieg am Donnerstag spielt absolut betrachtet noch keine große Rolle. Die Notierungen sind bei etwa 0,63 Euro angekommen, was einem gesamten Marktwert von knapp 390 Millionen Euro entspricht. Die Aktie ist also für die großen Investoren in aller Regel irrelevant. Die achten auf...