ITM Power: Die Short-Spekulation

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power wird mutmaßlich auch für Short-Investoren langsam interessanter. Der Titel aus Großbritannien verlor am Montag erneut. Es ging um mehr als -2 % abwärts, was isoliert betrachtet noch eine erträgliche Entwicklung darstellt. Allerdings ist der Kurs der Aktie in einem enormen Abwärtstrend gefangen. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen verlor der Titel sage und schreibe noch einmal -11 %. Das ist aus der Sicht von Analysten eine massive Bestätigung für das, was ohnehin fast offensichtlich ist.

ITM Power: Grundlos!

Auffallend ist etwa, dass ITM Power auch am Montag praktisch grundlos nach unten durchgereicht worden ist. Der Kurs gab nach, ohne dass das Unternehmen selbst oder dass etwa die Analysten sich zu dem Titel geäußert hätten. Die Notierungen sind dabei auf weniger als 0,67 Euro gefallen. Dies ist aus der...