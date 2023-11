ITM Power: Short-Investoren gesucht!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Wer jetzt noch auf ITM Power setzt, muss mit sinkenden Kursen rechnen. Schon wieder musste ITM einen Abschlag hinnehmen. Nur -0,12 %, aber am Freitag verdichtete sich der Hinweis, dass es für die Aktie nicht mehr reicht. Der Titel hat fast -7 % in einer Woche verloren. In den vergangenen Wochen insgesamt hat sich ITM Power im Bereich der Penny Stocks geradezu festgesetzt.

Noch nichts neues!

Dabei gibt es für den Kurs der Aktie auch nichts neues. Die Gesellschaft meldet sich einfach nicht mit neuen Entwicklungen beim Publikum. Damit bleiben die Schätzungen bestehen, die kürzlich noch gegolten haben. ITM Power wird bei einem Jahresumsatz von gut 23 Millionen Euro landen und mehr als 60 Millionen Euro Verlust produzieren. Es bleibt ein Trauerspiel. Nur die Analysten sind sich einig: der Titel kann mehr als 100 % zulegen!