ITM Power: Die Short-Chance?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Zahlen des Schreckens offenbart derzeit die Aktie von ITM Power an den Aktienmärkten. Es geht nicht richtig voran. Auch am Mittwoch verlor der Titel noch einmal klare -2,3 %. Damit ist die Aktie aus dieser Sicht sicherlich nicht mehr im kurzfristigen Aufwärtstrend, den einige Beobachter dem Papier noch bescheinigen wollten. Konkret: Die Aktie hat zwar in einer Woche ein Plus von fast 10 % geschafft. Dennoch bewegt sich die Aktie zum [...] Hier weiterlesen