ITM Power: Sehr mäßig

Ballard Power als Konkurrent von ITM Power hat vor kurzem Zahlen gemeldet. Die Kanadier haben dabei enttäuscht und scheinen neben Nel Asa und Plug Power auch ITM Power wieder in den Abgrund zu reißen. Die Briten verloren am Mittwoch zwar nur 0,3 %. Dennoch bleibt die Stimmung am Markt derzeit sehr überschaubar. ITM Power hat gegenwärtig 4,7 % Rückstand auf den GD100. Das ist zu viel, um darüber hinwegzusehen.

Der Trend bleibt bestehen

Der Abwärtstrend für die Unternehmung ist damit elementar und wird auch noch vom RSL 130 verstärkt. Der liegt bei 0,89 und damit über 10 % von einer neutralen Zone entfernt. Die Notierungen bleiben demnach sehr schwach. Der Penny Stock hat im laufenden Jahr schon wieder über -7 % verloren. Das unterstreicht die aktuelle Tendenz. Die ist derzeit nicht besonders erfreulich, so die Auffassung von Beobachtern.

