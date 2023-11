ITM Power: Schrecken in der Morgenstunde

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power lässt sicherlich so manchen Investor und manchen Analysten derzeit schaudern. Die Aktie aus Großbritannien hat am Mittwoch einen massiven Abschlag von mehr als -4,5 % hinnehmen müssen. Die Kursziele, die Analysten aktuell ausgerufen haben, dürften weit übertrieben sein. Dies jedenfalls ist der Eindruck, den Beobachter gewinnen müssen. Denn mittlerweile sind sogar die Gewinne nach einer vergleichsweise starken Woche fast wieder geschmolzen. Die Aussichten bleiben überschaubar.

Im neuen Jahr: ITM Power

Neue Nachrichten erhält das Unternehmen für den Markt erst im neuen Jahr. Dann stehen die nächsten Quartalszahlen an – und damit ein weiterer Verlustbericht. Es sieht nicht so aus, als würde sich an der wirtschaftlichen Großwetterlage für ITM Power sehr viel ändern. Vielmehr hat der Titel derzeit unverändert damit zu...