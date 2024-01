ITM Power: Schon wieder!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat nach einem Aufschlag am vorhergehenden Tag mal wieder einen direkten Abschlag hinnehmen müssen. Am Mittwoch verloren die Briten in etwa -2 %. Das führte die Aktie zurück auf den Wert von 0,67 Euro – also wieder klar unter die Grenze von 0,70 Euro. Die Notierungen sind und bleiben ohne einen weiteren Nachrichtenzustrom im Abwärtstrend. Technisch und charttechnisch sieht es ähnlich bitter aus wie wirtschaftlich. Nur die Analysten [...] Hier weiterlesen