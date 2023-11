ITM Power: Die Quittung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power ist auf dem Weg nach unten – und dies ganz massiv. Am Dienstag verloren die Briten aus Sicht der Analysten fast endgültig den Boden unter den Füßen. Der Kurs ging mit fast -5 % weiter unter die Marke von 0,65 Euro. Die Aktie ist enorm schwach und bringt auch nur noch eine Marktkapitalisierung von etwa 414 Millionen Euro auf das Parkett.

Dabei war ITM Power am Ende des gestrigen Börsentages mit dem Plus von über 6 % gemessen worden. Die Börsen scheinen den Lichtblick gleich wieder korrigieren zu wollen. An nunmehr 4 von 5 Tagen ging es für ITM Power zuletzt nach unten. Die Bilanz der vergangenen fünf Tage: -6 %.

Dabei gibt es auch keine neuen Nachrichten, die dem Kurs unter die Arme greifen könnten. Der Markt hat gegen die Aktie entschieden.

Was die Analysten mit ITM Power machen

Etwas optimistischer sind die...