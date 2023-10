Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Für die Briten von ITM Power gibt es nun Hoffnung. Der Titel konnte am Freitag mit dem Plus von gut 0,4 % punkten. Das ist nicht der einzige Punkt, der an ITM Power geht. Es gibt Prognosen, die einen immensen Kursgewinn erwarten – und das, obwohl ITM Power derzeit kaum Nachrichten an den Markt gibt.

ITM Power: Die Prognose ist erstaunlich

Die Prognose ist erstaunlich. Denn die Analysten, die ihre Ergebnisse auf der Seite von Marketscreener zusammentragen, sind weit überdurchschnittlich zuversichtlich.