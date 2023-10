ITM Power: Noch ist alles offen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM hat in den vergangenen Wochen an den Börsen sicherlich enttäuscht. Doch noch ist alles offen. Denn die Aktie konnte immerhin am Freitag einen Aufschlag in Höhe von 0,6 % verbuchen. Die Woche endete fast pari – es ging am Ende um -1,6 % nach unten. Dies ist aus der Perspektive der Analysten indes noch kein Drama. Denn die Notierungen könnten jetzt langsam damit beginnen, einen Boden auszuarbeiten. Die Aktie hat mit den Kursen von weniger als 1 Euro schon längst den Stauts eines Penny Stocks erreicht.

Noch ist dies aus der Sicht der Investoren und Analysten kein Grund, um von einem Totalcrash auszugehen. Die Ausverkaufsstimmung ist noch relativ dezent. Schlimmer fällt der Blick auf die wirtschaftlich relevanten Daten aus. Die Briten sind derzeit nicht in der Lage, am Markt einen massiven Ausbruch nach oben zu begründen....