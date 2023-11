ITM Power: Nicht möglich!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power hat sich der allgemeinen Ratlosigkeit rund um Wasserstoff-Werte angeschlossen. Die Briten verloren auch am Freitag in den letzten Stunden des Handels mehr als -6 %. Das schließt sich nahtlos an die Geschehnisse, die schon zuvor für Verwirrung gesorgt haben.

ITM Power verliert – inzwischen fast grundlos

Die Briten melden gar keine Nachrichten mehr und verlieren fast in Serie. In den zurückliegenden Tagen ging es teils deutlich bergab. Mit weniger als 0,66 Euro ist die Aktie nun am vorläufigen Tiefpunkt. Da es keine neuen Quartalszahlen mehr geben wird und weil ITM Power weder bei Chartanalysten noch bei technischen Analysten irgendeinen Rückhalt hat, wird der Penny Stock ggf. unter Druck bleiben.

Es ist nicht absehbar, was ITM Power aufhalten sollte. Der Marktwert ist auf weniger als 450 Milliarden Euro nach unten...