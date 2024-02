ITM Power: Nein!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein Absturz von ITM Power! Auch am Montag ging es um mehr als -2,8 % nach unten. Der Titel ist damit binnen der vergangenen fünf Handelstage um über -10 % nach unten durchgerauscht. Die Aktie befindet sich fast wieder im freien Fall. Schade und seltsam, so Beobachter.

Neue Nachrichten gibt es aus Großbritannien zwar nicht. Aber immerhin hat der Konzern vor kurzem noch Halbjahreszahlen bekannt gegeben, die durchaus als gut galten. Die Erwartungen von Analysten wurden vollends getroffen, die Nettoergebnisse – noch im roten Bereich – fielen sogar besser als gedacht aus. Damit ist die Aktie dennoch nicht aus dem Abwärtstrend entflohen.

ITM Power: Abwärts

Ganz konkret: Der Titel hat noch immer einen kräftigen Marsch nach unten vor sich. Denn die Notierungen haben einen Marktwert von nur noch 397 Millionen Euro und sind auch beim Kursniveau klar ein Pennystock. Die Verluste werden nicht nur das laufende Geschäftsjahr betreffen, sondern auch das nächste.

Immerhin: Enttäuscht hat der Wert zuletzt nicht – mehr aber auch nicht. Der Trend bleibt aus Sicht von Analysten noch immer derselbe!

