ITM Power: Kurzfristig beachtlich

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Briten von ITM Power haben am Freitag vor Weihnachten mit einem Gewinn auf sich aufmerksam gemacht. Immerhin hat die Aktie sich deutlich über der Marke von 0,60 Euro halten können. Das Problem: Dafür gibt es keinen einzigen wirtschaftlich relevanten Grund. So könnte es sein, dass demnächst – so sehen es die Analysten – hohe Kursgewinne zustande kommen. Und niemand weiß, warum.

ITM: Niemand weiß, warum

