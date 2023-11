ITM Power: Kurswahnsinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat auch am Dienstag einen sehr schwachen Start in den Tag erlebt. Die Briten verloren gleich -3 %. Das nennt sich wohl Kurswahnsinn, denn die Aktie hat nun an vier von fünf Handelstagen bereits massiv nachgegeben. Sie ist ohnehin im Bereich der Penny Stocks und damit sehr angeschlagen. Das Unternehmen hat in den vergangenen Tagen sicherlich auch unter der Schwäche des US-Konkurrenten Plug Power gelitten.

Plug Power hatte Quartalszahlen vorgelegt, die schlicht enttäuschten. Der Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahr fiel lächerlich gering aus und die Verlustzahlen wuchsen – unerwartet – weiter. Die Börsen zogen bei Plug Power mit dem Minus von mehr als -40 % am Freitag den Stecker. Nicht eben die besten Voraussetzungen für die Konkurrenz, hier für ITM Power, sich besser zu stellen.

ITM Power: Verluste, Verluste,...