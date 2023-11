ITM Power: Kleine Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power ist schon wieder auf dem Weg nach unten. Das britische Unternehmen gab am Dienstag in den ersten Handelsstunden immerhin deutliche -5,1 % nach. Das ist bezogen auf die vorhergehenden Erlebnisse eine kleine Katastrophe. Denn schon hat ITM Power die Marke von 0,60 Euro erreicht. Es wird immer deutlicher: Dem Unternehmen fehlt an den Aktienmärkten die Kraft.

Neue Nachrichten gibt es nicht – und so wird die Aktie derzeit von Tief zu Tief getragen. Kleine Erholungen spielen keine Rolle.

Die Tendenz von ITM Power

Selbst die kurzfristige Tendenz ist derzeit abwärts gerichtet. Es gibt keinen Hoffnungsschimmer, der sich ernsthaft aus den Daten ableiten ließe. Das Unternehmen wird ein deutliches Minus von mehr als 60 Millionen Euro im Geschäftsjahr erreichen. Das ist kaum noch abzuwenden. Der Markt hat darauf reagiert. Die...