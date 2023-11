ITM Power: Der Hoffnungsschimmer!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

ITM Power konnte am Donnerstag mit einem kleinen Plus von 1 % glänzen. Der Titel aus Großbritannien ist damit allerdings auch nur einen kleinen Schritt vorangekommen. Die Notierungen sind um -6 % gefallen, wenn der Betrachtungszeitraum auf eine Woche übergeht. Seit dem 1. Januar ging es um -28 % nach unten und insgesamt ist der Titel auch im Penny Stock-Bereich. “Gut” ist bei dieser Aktie noch lange nichts.

ITM Power: Keine weiteren Impulse

Gestern wurde in den Medien erneut thematisiert, dass das Unternehmen neue, “effizienzsteigernde Hybrid-Stacks” herausbringen würde. Das stimmt – es geht um eine Effizienzsteigerung um gut 10 %, so war zu lesen. Dennoch haben sich die Aktienmärkte nicht lange darum gekümmert. Der Titel hat am Mittwoch gleich – 4 % abgegeben.

Die Aktie ist als Penny Stock angreifbar und auch wirtschaftlich...