ITM Power: Geht da noch etwas?

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die große Frage bei ITM Power lautet gegenwärtig, wie viel für diese Aktie aktuell noch gehen kann. Denn die Notierungen sind nun – fast schon überraschend – an drei Tagen hintereinander geklettert. Am Donnerstag nur leicht, am Freitag mit ca. 8,2 % erheblich und am Freitag wieder mit 2 %. Die Signale allerdings täuschen über die tatsächliche Situation hinweg. Der Titel ist noch immer im klaren Abwärtstrend.

