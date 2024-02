ITM Power: Fünfmal Rot!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power ist erneut auf dem Weg nach unten. Die Briten haben an den Märkten am Donnerstag einen Abschlag von -0,6 % hinnehmen müssen. Das ist noch nicht gewaltig. Dennoch bleibt ein Makel bestehen: Die Aktie hat zum fünften Mal hintereinander einen Verlust produziert. Das sieht nicht mehr nach einem ordentlichen oder gar starken Aufwärtstrend aus, wenden hier die Beobachter und Analysten ein. Das wäre auch nicht verwunderlich. Denn es bleibt im Hintergrund ein besonderes Problem.

Deshalb haben vor längerer Zeit auch Short-Analysten den Titel unter Druck gesetzt. Frage: Sind auch heute noch die Short-Analysten am Drücker? Es wäre zumindest nicht ausgeschlossen.

ITM Power: Der Trend ist in jeder Weise gegeben

Die Trend-Entwicklung ist aber ohnehin nicht zu leugnen. Denn der Trend zeigt immens nach unten., Die Aktie hat in den vergangenen Monaten insgesamt den Schritt in die Abhängigkeit von Spekulanten gemacht. Denn der Titel notiert unter der Marke von 1 Euro und gilt als Penny Stock. Die Aktie hat zudem einen Marktwert von nur noch 423 Millionen Euro. Unterhalb der Grenze von 500 Millionen Euro wollen zahlreiche Value-Investoren in solche Titel nicht einsteigen. Grund: Der Kurs wäre zu einfach zu manipulieren.

Diese Bedenken haben sich bis heute nicht aufgelöst. Jüngst hatte die Aktie eine Aufwärtsfahrt in begrenztem – absoluten – Rahmen begonnen. Der Konzern hatte seine Halbjahreszahlen vorgestellt. Die fielen in etwa so aus wie erwartet und bei Lichte betrachtet sogar noch etwas besser. Der Umsatz entsprach den Erwartungen, der Verlust war geringer als das, was Analysten zuvor beschrieben haben.

Das bedeutet auch, dass die Märkte überrascht waren. Binnen einer Woche legte die Aktie mehr als 30 % zu. Der Optimismus der Analysten, die auf Kursgewinne von mehr als 64 % hoffen oder hofften, schien gerechtfertigt. Nun gab es wieder die ersten Korrekturen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre ITM Power-Analyse von 22.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich ITM Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur ITM Power Aktie

ITM Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...