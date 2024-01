ITM Power: Fast eine Sensation!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Dienstag einen Sprung um 4,6 % nach vorne gemacht. Die Briten haben damit einen glänzenden Auftakt in die neue Börsensaison geschafft, der so vielleicht nicht direkt zu erwarten war. Denn am Freitag ging es noch um -3 % nach unten – und am Dienstag gab es zum Jahresauftakt keine neue Nachricht aus Großbritannien. Dennoch: Die Stimmung scheint auf den ersten Blick nun wieder etwas besser zu sein.