ITM Power: Fast eine Sensation!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Aktie von ITM Power startete am Montag mit einem sehr kräftigen Abschlag in die neue Woche. Ein horrendes Ergebnis von über -4 % zeichnet ein Bild von der Aktie, das nicht mehr schön zu reden ist. Denn: ITM Power ist fast auf dem tiefsten Kurs des laufenden Jahrzehnts angekommen. Die Notierungen sind aus dieser Sicht in einer fatalen Verfassung.

Die Aktie hat schon jetzt den Status eines Penny Stocks erreicht. Dieser Status wird noch untermauert durch den weiter gültigen Umstand, dass die Marktkapitalisierung auf weniger als 400 Millionen Euro nach unten gesunken ist. Es wird – zumal ohne Nachrichten – für Außenstehende immer einfacher, mit wenig Kapital die Kurse zu manipulieren.

ITM Power: Wenig Hoffnung

Jedenfalls ist die Hoffnung auf einen neuen Durchbruch nach oben gering – mit Ausnahme der verbliebenen Analysten....