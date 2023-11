ITM Power: Es wird schlimmer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat in den vergangenen Monaten deutlich enttäuscht. Am Dienstag nun rutschte der Kurs weiter abwärts und bestätigte diesen Kurs. Die Notierung fiel um satt -2,7 %, die Aktie erreichte Bewertungen von weniger als 0,65 Euro. Nachrichten zum Unternehmen sind kaum bekannt, so bleibt nur der Blick auf die Bilanzen.

Die Zahlen sind nicht erfreulich. Die Schätzung für das laufende Geschäftsjahr liegt bei einem möglichen Umsatz von etwa 23,5 Millionen Euro. Dabei soll der Umsatz im kommenden Jahr auf gut 63 Millionen Dollar klettern. Die Nettoergebnisse sind aber nach den jüngsten Zahlen noch immer ernüchternd: -60 Millionen Dollar sowie -48 Millionen Dollar.

ITM Power: Das wird dauern

Wann der Kurs – endlich – wieder dreht, ist vollkommen offen. Die Trendwende würde aus Sicht von Charttechniker aktuell mindestens einen...