ITM Power: Es hört nicht auf

ITM Power hat am Freitag erneut einen mächtigen Schub nach oben bekommen. Die Briten legten gleich um über 11,4 % zu. Die Kurse erreichten damit ein Niveau von deutlich mehr als 0,70 Euro und sind in einer sehr viel komfortableren Situation als zuvor. Denn: Nun hat ITM Power in den vergangenen fünf Tagen schon ca. 30 % zugelegt (je nachdem, wie der Handelstag enden wird).

ITM Power: Wie geht es weiter?

Die große Frage lautet nun, wie es weiter gehen kann. Denn richtig neue Nachrichten rund um die Briten gibt es gar nicht. Vielmehr hat ITM Power aktuell die Chance, sich dank der jüngsten eigenen Halbjahreszahlen etwas zu profilieren, nicht mehr und nicht weniger.

Die Briten haben die Erwartungen erfüllt – die Umsätze sind mit 8,9 Millionen Pfund für ein halbes Jahr exakt so hoch ausgefallen, wie der Markt erwartet hatte. Bei den Verlusten liegt ITM Power gleichfalls gut im Rennen – die sind so hoch, wie es der Markt zuvor angegeben hatte.

Die entscheidende Frage wird sein, ob auch das 2. Halbjahr die Erwartungen erfüllen kann. Denn insgesamt erwartet ITM Power im laufenden Jahr einen Umsatz von gut 18,4 Millionen britischen Pfund. Der Titel hat ein Nettoergebnis von ca. -47 Millionen Pfund vor Augen. Die Frage wird sein, ob die Ergebnisse auch ohne Aufträge, die aktuell nicht bekannt gegeben wurden, in diese Richtung laufen werden.

Der Markt spekuliert – und dies ist wiederum ein klares Signal dafür, dass die Trading-Chancen derzeit kurzfristig als gut gelten.

Am Mittwoch war es nach den Halbjahreszahlen um gut 23 % aufwärts gegangen. Damit wird die Aktie im laufenden Jahr – wenn der Handelstag beendet wird – inzwischen im grünen Bereich sein, wenn auch nur knapp.

Chartanalysten verweisen darauf, dass es bedeutend wäre, nun die Marke von 1 Euro ins Visier zu nehmen. Es fehlen noch immer ca. 25 %, der Weg ist also nicht einfach und vor allem nicht so schnell beschritten wie vielleicht gewünscht.

Dennoch: Die Analysten gehen immer noch von einem möglichen Kursgewinn in Höhe von gut 70 % aus. Die Aktie ist in einem neuen, starken Trend!

