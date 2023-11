ITM Power: Erstaunliche Entwicklung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

ITM Power hat am Montagvormittag eine erstaunliche Entwicklung genommen. Der Titel hat eine Entwicklung um ein Plus von fast 4 % geschafft. Das Unternehmen wird dennoch kaum den Abwärtstrend verlassen können – die Notierungen sind nun mit dem Minus von -6,5% in den vergangenen fünf Tagen noch immer in einer kurzfristigen Schwächephase, die den langfristigen Trend ohnehin bestärkt.

Aktuell ist die Frage, ob ITM Power noch zusätzlich in die “Sippenhaft” genommen wird für das, was Plug Power derzeit an den Börsen veranstaltet. Plug Power hat mit seinen Quartalszahlen zugleich erkennen lassen müssen, dass das Unternehmen auf dem Weg dazu ist, Kapitalmaßnahmen zu ergreifen. Das Geld, das derzeit als “Cash” in die Kassen strömt, könnte bei der Rate, mit der Plug Power sein Geld verbrennt schon im Jahr 2025 zur Neige gehen. Das...